Studentenvakbond: introductieweken de dupe van ‘zwabberbeleid’

Maandag werd bekend dat bepaalde evenementen onder strikte voorwaarden weer door mogen gaan. Volgens de LSVb maken deze voorwaarden veel activiteiten van de introductieweken moeilijk of zelfs onmogelijk te organiseren.

Bij alle evenementen die binnen plaatsvinden geldt de 1,5 meter en moeten vaste zitplekken gehanteerd worden. Alleen buiten of in tenten die aan vier kanten open zijn mogen zonder 1,5 meter activiteiten plaatsvinden, met maximaal 750 mensen. Dan is er wel een toegangsbewijs nodig. De regels gelden tot in ieder geval 1 september. Op 13 augustus neemt het kabinet nieuwe besluiten over het coronabeleid voor de komende periode. Dan wordt waarschijnlijk ook meer duidelijk over wat er gebeurt met evenementen in september.

De beperkingen zijn opgelegd vanwege het relatief hoge aantal besmettingen na de versoepelingen die het kabinet eind juni doorvoerde. Vooral jongeren zochten voor het eerst in maanden weer massaal het nachtleven op. Een deel deed dat met goedkeuring van de overheid direct na een prik met het coronavaccin van Janssen. Ze waren echter nog niet beschermd, want vaccins hebben zeker twee weken nodig om optimaal te gaan werken. ‘Daarmee worden studenten het slachtoffer van fouten van het kabinet’, stelt de LSVb nu.