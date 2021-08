Griekse autoriteiten: grote brand op Rodos bijna onder controle

Griekse autoriteiten zijn positief over de natuurbrand op het eiland Rodos, die volgens hen bijna onder controle is. Meerdere plekken op het populaire vakantie-eiland moesten worden ontruimd en in grote delen viel de stroom uit. Onder meer door de inzet van meer brandweerlieden menen autoriteiten dat de situatie de goede kant op gaat.

‘Het eerste doel, de bescherming van mensenlevens, is gehaald’, aldus gouverneur George Hatzimarkos van de Zuid-Egeïsche Eilanden. De gouverneur voegde eraan toe dat de schade aan het elektriciteitsnet ook is gerepareerd.

Rodos ligt in de Middellandse Zee voor de Turkse kust, die eveneens gebukt gaat onder hevige bos- en natuurbranden. De hele regio kampt met een hittegolf, waardoor het ook kurkdroog is. In Griekenland zijn temperaturen tot 45 graden Celsius voorspeld. Op Rodos stijgt het kwik naar verwachting tot 42 graden.

Ook Italië is getroffen door bosbranden. In de stad Pescara zijn volgens de Britse krant The Guardian minstens vijf gewonden gevallen. Mensen die een strand bezochten nabij een bos waar brand woedt, moesten geëvacueerd worden. In totaal zijn zeker achthonderd mensen uit de stad geëvacueerd, onder wie veel toeristen.