Europese industrie neemt veel nieuw personeel aan

De Europese industrie neemt in recordtempo nieuwe werknemers aan. Daarmee proberen bedrijven gelijke pas te houden met de sterke ordergroei waardoor de bedrijvigheid in de sector nog verder toenam. De definitieve inkoopmanagersindex voor de eurozone over juli van marktonderzoeker Markit kwam dan ook nog iets hoger uit dan het voorlopige cijfer.

Die index kwam uit op 62,8, waar dat bij de voorlopige cijfers nog 62,6 was. Een cijfer boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp. In juni was de groei nog iets steviger met een score van 63,4, maar het aantal nieuwe opdrachten ging in juli sterk vooruit. Bedrijven hadden wel nog last van leveringsproblemen.

Ook in Duitsland was het definitieve cijfer iets hoger dan de eerdere raming. In dat land en in Oostenrijk nemen industriële bedrijven het meeste personeel aan. Vrijwel overal in Europa groeit de economie nog altijd sterk, al ging het in juni nog iets harder vooruit.