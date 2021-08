Gemeente Berlijn verbiedt weer betogingen tegen coronamaatregelen

De stad Berlijn heeft drie betogingen verboden die voor maandag waren aangekondigd door tegenstanders van de coronamaatregelen. Volgens de politie negeren de betogers coronamaatregelen zoals het afstand houden en mogen zij daarom niet de straat op. De autoriteiten in Berlijn laten wel andere demonstraties toe.

In het weekend hebben ondanks een verbod naar schatting 5000 mensen in de Duitse hoofdstad geprotesteerd tegen de in hun ogen onwettige en buitensporige coronamaatregelen.

De beweging ‘Querdenken’, die zich tegen het coronabeleid keert, had opgeroepen zondag te betogen in Berlijn. De politie probeerde betogers aan de rand van de stad al tegen te houden en trad in het centrum op tegen de demonstranten, waarbij het tot schermutselingen kwam. Er zijn zeshonderd betogers aangehouden.