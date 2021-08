Tata Steel en FNV gaan samen verduurzaming Tata onderzoeken

Tata Steel is bekend van het hoogovencomplex in IJmuiden. Vakbond FNV pleit al tijden voor behoud en verduurzaming van de hoogovens. De Indiase eigenaar is bezig de Britse tak van de Nederlandse tak los te koppelen. Daarbij staat IJmuiden volgens FNV in de etalage. Eigenaar Tata Steel zou om die reden ook niet bereid zijn om nog heel veel geld te steken in de verduurzaming van het complex.

Tata Steel probeert te vergroenen door middel van het opslaan van de uitgestoten CO2 in de bodem van de Noordzee. Volgens FNV is veel meer mogelijk. De bond kwam zelf met een plan om Tata Steel binnen vijf jaar af te krijgen van kolen. De hoogovens en een groot deel van de andere installaties zouden ook kunnen draaien op groene stroom en aardgas. En op iets langere termijn zou Tata Steel dan kunnen overstappen op waterstof als brandstof voor zijn installaties. Daarmee zou de overlast voor de omgeving binnen vijf jaar voor het overgrote deel verleden tijd zijn.

Adviesbureau Roland Berger gaat de opdracht uitvoeren. Tijdens het onderzoek zullen volgens Tata en FNV onder meer overheden, experts, belanghebbenden en milieuorganisaties worden geraadpleegd. De verwachting is dat begin september een beeld kan worden geschetst. Het haalbaarheidsonderzoek moet dit najaar zijn afgerond.