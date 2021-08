Personeelstekort loopt op door snelle groei industrie

Door de snelle groei van de industrie speelt een ‘oud’ probleem op. Bedrijven zijn steeds minder goed in staat geschikt personeel te vinden, meldt de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) in een rapport over de maand juli.

In juli nam de werkgelegenheid in de Nederlandse industrie voor de negende maand op rij toe. Dat gebeurde bovendien in het hoogste tempo sinds 2018. ‘Sommige ondernemers geven aan nu al onvoldoende personeel te kunnen vinden. Gezien de snelle groei van de industrie is de verwachting dat dit tekort verder toeneemt, zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO in een reactie op het Nevi-rapport.

De inkoopmanagersindex van de Nevi, die de bedrijvigheid meet, kwam in juli uit op een stand van 67,4. Dat betekent een kleine terugval vergeleken met een maand eerder, toen op maandbasis ook al sprake was van een vertraging. Maar het gaat nu nog altijd om de op twee na hoogste stand ooit. Het aantal nieuwe orders steeg in de op twee na grootste mate ooit, waarbij het record van mei werd benaderd.

Levertijden

Verder bleek dat de levertijden nog altijd oplopen en dat producenten hun buffervoorraad verder vergrootten. Zowel aan de inkoopkant als aan de verkoopkant liepen prijzen hard op. Bij de inkoop ging het om de grootste prijsstijging ooit. Bij de verkoop werd het recordniveau van juni geëvenaard.

De overstromingen die grote delen van België, Duitsland en Limburg teisterden zorgden voor een verdere ontregeling van de toeleveringsketen, die volgens Swart toch al onder druk stond. ‘In sommige regio’s leidde dit tot sluiting van fabrieken en stremming van vervoer over het spoor, de weg en de binnenwateren’, aldus de sectoreconoom.

De Nevi PMI is een samengestelde index die is ontworpen om een algeheel beeld te krijgen van de economische activiteiten in de verschillende industrieën. Een score onder de 50 geeft een krimp van de industriële activiteit aan, een score boven de 50 duidt op groei.