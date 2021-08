Heineken licht hoger in groene AEX na resultaten

Het aandeel Heineken is maandag licht vooruitgegaan op de Amsterdamse beurs. De bierbrouwer zag de omzet in de eerste jaarhelft flink stijgen als gevolg van de versoepelingen van coronamaatregelen, maar waarschuwde wel voor nieuwe coronabeperkingen in delen van de wereld en hogere grondstofprijzen. Kunstmestproducent OCI werd wel flink hoger gezet, dankzij beter dan verwachte resultaten. Beleggers keken verder vooral uit naar de industriecijfers van de eurozone.

Heineken zag een stevige openingswinst verdampen tot een plus van 0,4 procent. De brouwer verkocht bijna 10 procent meer bier in het eerste halfjaar. In het tweede kwartaal was de toename zelfs haast 20 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen de coronacrisis in veel landen hard toesloeg. Wel maakt Heineken zich zorgen om nieuwe coronabeperkingen in Aziatische en Afrikaanse landen. Ook merkt het bedrijf dat de grondstofprijzen stijgen en dat zal vanaf de tweede jaarhelft gevolgen hebben. Heineken verwacht dan ook dat de resultaten over heel 2021 nog onder die van 2019 blijven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent hoger op 760,50 punten. De MidKap won 0,9 procent tot 1062,63 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1 procent.

Aegon

Koploper bij de hoofdbedrijven op het Damrak was verzekeraar Aegon met een winst van 2,5 procent. Shell klom 1,6 procent. Volgens persbureau Bloomberg hebben verschillende oliemaatschappijen interesse getoond voor een overname van de bezittingen van Shell in het grootste olieveld van de Verenigde Staten. In de MidKap won OCI 4,7 procent. De kunstmestproducent zag de omzetgroei in het tweede kwartaal versnellen en wil weer dividend gaan uitkeren.

In Frankfurt zakte concurrent Allianz 3 procent. De Amerikaanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de vermogensbeheertak van het bedrijf. Enkele pensioenfondsen in de Verenigde Staten klagen vermogensbeheerder Allianz Global Investors aan voor het niet veiligstellen van hun investeringen tijdens de ineenstorting van de financiële markten aan het begin van de coronapandemie.

HSBC

In Londen won HSBC 1,5 procent. De Britse bank die het gros van zijn geld in Azië verdient, wist in de eerste jaarhelft zijn winst ruimschoots te verdubbelen en gaat zijn aandeelhouders weer belonen met dividend. BioNTech dikte bijna 7 procent aan in Frankfurt. De Financial Times meldde dat farmaceut Pfizer, die samenwerkt met het Duitse BioNTech, en concurrent Moderna de prijzen voor hun coronavaccins hebben verhoogd in nieuwe deals met de Europese Unie.

De euro was 1,1881 dollar waard, tegen 1,1862 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 73,35 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 74,77 dollar per vat.