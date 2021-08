Stevige groei onlinebroker FlatexDEGIRO

Onlinebroker FlatexDEGIRO heeft in de eerste helft van 2021 een stevige groei gerealiseerd, geholpen door de groeiende interesse voor beleggen onder met name particulieren. De onderneming, die is voortgekomen uit de fusie tussen Flatex en DEGIRO, zette als gevolg van de groei een omzet van 226 miljoen euro in de boeken, hetgeen 127 procent meer was dan in dezelfde periode een jaar eerder. De winst viel wel iets lager uit.