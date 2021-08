Betalingsbedrijf Square akkoord met Afterpay over overname

Internetbetalingsbedrijf Square heeft een akkoord bereikt met betalingsdienstverlener Afterpay over een overname. Square, dat wordt geleid door Twitter-oprichter Jack Dorsey, is bereid 29 miljard dollar te betalen voor de Australische onderneming.

De overname kan een boost geven aan Square’s app Cash. Daarmee kunnen gebruikers geld naar elkaar overboeken. Cash heeft jaarlijks 70 miljoen gebruikers en daar worden de 16 miljoen klanten van Afterpay aan toegevoegd.

Zoals de naam Afterpay al doet vermoeden, kunnen gebruikers met de dienst achteraf betalen voor hun bestellingen. Dat is populair bij jongeren. Voor hen is het een alternatief voor een creditcard, die ze meestal niet hebben. Volgens Afterpay betalen klanten geen vergoeding of rente over de lening als ze op tijd betalen. Square biedt zelf nog geen consumentenleningen aan.

Gezamenlijk doel

‘Square en Afterpay hebben een gezamenlijk doel’, zegt Dorsey. ‘We hebben ons bedrijf gebouwd om het financiële systeem eerlijker, toegankelijker en inclusiever te maken, en Afterpay heeft een vertrouwd merk opgebouwd dat in lijn is met die principes.’

Analisten van Bloomberg wijzen erop dat aandeelhouders het voorgestelde bod zouden kunnen afwijzen. De overname zou volledig met aandelen van Square worden betaald. Het bod is een stuk hoger dan de huidige beurswaarde van Afterpay maar ligt onder de piek van het aandeel van eerder dit jaar. Bovendien groeit Afterpay sneller dan Square.