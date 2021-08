Aandacht voor Heineken aan begin drukke beursweek

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag uit naar de resultaten van Heineken. De bierbrouwer heeft zijn omzet in het eerste halfjaar flink zien stijgen als gevolg van de versoepelingen van coronamaatregelen. De beursmaand augustus begint verder rustig, maar later in de week komen onder meer AEX-bedrijven DSM, Wolters Kluwer, IMCD en ING met kwartaalcijfers.

Ook wordt uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat vrijdag op het programma staat. De werkgelegenheid vormt naast de inflatie een belangrijke factor in het rentebeleid van de Federal Reserve (Fed). Afgelopen weekeinde liet Fed-bestuurder Lael Brainard weten dat de arbeidsmarkt nog verder moet herstellen van de coronacrisis voordat de centrale bank gaat beginnen met het afbouwen van zijn steunprogramma’s.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren hoger te beginnen aan de nieuwe maand. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met winsten openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië gingen maandag flink vooruit. De Nikkei in Tokio eindigde 1,8 procent in de plus.

Heineken

Heineken verkocht bijna 10 procent meer bier in het eerste halfjaar. In het tweede kwartaal was de toename zelfs haast 20 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen de coronacrisis in veel landen hard toesloeg. Wel maakt de brouwer zich zorgen om nieuwe coronabeperkingen, met name in Aziatische en Afrikaanse landen. Ook merkt het bedrijf dat de grondstofprijzen stijgen en dat zal vanaf de tweede jaarhelft gevolgen hebben. Heineken verwacht dan ook dat de resultaten over heel 2021 nog onder die van 2019 blijven.

Olie- en gasconcern Shell weet eveneens de aandacht op zich gericht. Volgens persbureau Bloomberg hebben verschillende oliemaatschappijen interesse getoond voor een overname van de bezittingen van Shell in het grootste olieveld van de Verenigde Staten. Shell zou die bezittingen willen verkopen, mede om te helpen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Mogelijk kan dat een bedrag van meer dan 10 miljard dollar opleveren.

BioNTech

In Frankfurt staat BioNTech in de belangstelling. De Financial Times meldde dat farmaceut Pfizer, die samenwerkt met BioNTech, en concurrent Moderna de prijzen voor hun coronavaccins hebben verhoogd in nieuwe deals met de Europese Unie. De oude prijs voor een vaccin van Pfizer/BioNTech was 15,50 euro en is nu 19,50 euro. Moderna verhoogde de prijs van 19 euro naar 21,50 euro. Volgens de Britse zakenkrant gebruiken de farmaceuten hun sterke marktpositie om de prijzen op te drijven.

De euro was 1,1872 dollar waard, tegen 1,1862 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,1 procent tot 73,17 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent minder op 74,51 dollar per vat.