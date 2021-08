HSBC hervat dividenduitkering na ruime verdubbeling winst

HSBC gaat zijn aandeelhouders weer belonen met dividend. De in Londen gevestigde bank die het gros van zijn geld in Azië verdient, wist in de eerste helft van dit jaar zijn winst ruimschoots te verdubbelen, geholpen door de lopende herstructurering en ingezette strategie. HSBC richt zich daarbij meer en meer op de Aziatische markt.

De gerapporteerde winst na belastingen steeg met 5,3 miljard dollar (4,4 miljard euro) tot 8,4 miljard dollar. Daarmee overtrof de bank de verwachtingen van marktkenners. Het resultaat betekende ook een opsteker voor de bank, die een tumultueus 2020 kende als gevolg van de coronacrisis en geopolitieke spanningen. Dat alles zorgde vorig jaar voor een winstval van 30 procent.

De bank hoefde nu minder geld opzij te zetten om eventuele verliezen mee op te kunnen vangen. Dat zorgde ervoor dat ook de Europese en Amerikaanse divisie van de bank erin slaagden om winstgevend te zijn. De laatste jaren presteerden deze afdelingen juist ondermaats.

Interim-dividend

HSBC belooft een interim-dividend van 0,07 dollar per aandeel te betalen over de eerste helft van het jaar. Britse toezichthouders hebben vorig jaar banken nog bevolen dividendbetalingen op te schorten om er zeker van te zijn dat de instellingen voldoende geld in kas hielden om de impact van de crisis te kunnen opvangen. Deze maatregel werd onlangs versoepeld.

HSBC is een van de grootste uitbetalers van dividend in het Europese bankwezen. De verwachting is dat de bank hiervoor meer geld opzij zal zetten dan al zijn concurrenten.

De bank is eerder al begonnen met een drastische herstructurering. Daarbij moet het personeelsbestand met ongeveer 35.000 inkrimpen om de kosten te drukken. Verder concentreert de bank zich op de meest winstgevende gebieden: Azië en het Midden-Oosten.