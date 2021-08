Bierverkopen Heineken omhoog door coronaversoepelingen

Bierbrouwer Heineken heeft zijn omzet in het eerste halfjaar flink zien stijgen als gevolg van de versoepelingen van coronamaatregelen. Zo ging in veel landen de horeca weer open, al dan niet nog met beperkingen. Wel maakt Heineken zich zorgen om nieuwe coronabeperkingen, met name in Aziatische en Afrikaanse landen. Ook merkt het bedrijf dat de grondstofprijzen stijgen en dat zal vanaf de tweede jaarhelft gevolgen hebben.

Heineken verkocht 9,6 procent meer in het eerste halfjaar. In het tweede kwart was de toename zelfs haast 20 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen de coronacrisis in veel landen hard toesloeg. De omzet in de eerste zes maanden ging met 14,1 procent omhoog op eigen kracht, dus zonder de gevolgen van bijvoorbeeld wisselkoersschommelingen en overnames. Heineken bereikte dit door meer klanten naar zijn duurdere biersoorten, met name het merk Heineken, te sturen.

Dat leverde ook een winst op van net iets meer dan 1 miljard euro. Heineken verwacht dat de resultaten over heel 2021 nog onder die van 2019 blijven.