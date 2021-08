Machthebber Myanmar belooft verkiezingen in 2023

De militaire machthebber van Myanmar, Min Aung Hlaing, heeft zondag beloofd in augustus 2023 nieuwe verkiezingen te houden waaraan meerdere partijen mogen meedoen. Ook zal dan de noodtoestand worden opgeheven. Hij zei verder dat zijn regering bereid is samen te werken met iedere speciale gezant die wordt benoemd door de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN).

Min Aung Hlaing sprak in een televisietoespraak zes maanden nadat het leger de macht had gegrepen en een burgerregering aan de kant schoof na betwiste verkiezingen die waren gewonnen door de regerende partij van Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi. Direct na de staatsgreep verklaarden de militairen nog binnen een jaar nieuwe verkiezingen te organiseren.

Afgelopen maandag verklaarde het regime de verkiezingsuitslag officieel ongeldig, omdat de stembusgang niet ‘vrij en eerlijk’ zou zijn geweest. De regering van Aung San Suu Kyi werd begin dit jaar om diezelfde reden afgezet door het leger. Bij de verkiezingen zouden volgens het regime meer dan 11 miljoen gevallen van stembusfraude zijn vastgesteld.

Dialoog te bevorderen

Maandag komen de ministers van Buitenlandse Zaken van ASEAN bijeen om een speciale gezant aan te wijzen voor Myanmar. De gezant heeft tot taak het geweld in het land te beëindigen en de dialoog tussen de junta en zijn tegenstanders te bevorderen, aldus diplomaten. ‘Myanmar is klaar om te werken aan samenwerking met ASEAN binnen het ASEAN-kader, inclusief de dialoog met de speciale gezant van de ASEAN in Myanmar’, aldus Min Aung Hlaing.

Tegenstanders van de junta herdachten zondag in verschillende steden de staatsgreep door in kleine groepjes te demonstreren.