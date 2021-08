Dorpen Turkije geëvacueerd wegens bosbranden

In Turkije zijn in de nacht van zaterdag op zondag in de buurt van de populaire vakantieplaats Bodrum verschillende dorpen geëvacueerd wegens de daar woekerende bosbranden. Burgemeester Ahmet Aras zei dat honderden mensen met boten over zee in veiligheid zijn gebracht. Op zondagochtend moesten volgens televisiezender NTV ook de inwoners van een dorp in de naburige provincie Antalya hun huizen ontvluchten.