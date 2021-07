Bloomberg: interesse voor Amerikaanse oliebezittingen Shell

Verschillende oliemaatschappijen hebben interesse getoond voor een overname van de bezittingen van Shell in het grootste olieveld van de Verenigde Staten. Volgens bronnen van persbureau Bloomberg hebben de Amerikaanse bedrijven Chevron, ConocoPhillips en Devon Energy hun interesse kenbaar gemaakt voor de bezittingen van Shell in het olie- en gasrijke gebied Permian Basin, dat grotendeels in het westen van de staat Texas ligt.

Shell zou die bezittingen willen verkopen, mede om te helpen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Mogelijk kan dat een bedrag van meer dan 10 miljard dollar opleveren. Het Brits-Nederlandse concern bezit sinds 2012 rechten in het gebied waar schalieolie en -gas wordt gewonnen. In het gebied zijn naast Shell nog meerdere andere concerns actief. De totale productie bedraagt er ongeveer 4,5 miljoen vaten per dag, ongeveer 40 procent van de totale Amerikaanse productie.

Volgens de ingewijden heeft Shell de bedrijven uitgenodigd om informatie over de activiteiten te bekijken. Het is niet zeker dat er formele biedingen worden gedaan, aldus de bronnen. Ook zou Shell nog geen definitief besluit hebben genomen over de verkoop.