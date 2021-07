Engelsen kunnen zich nu ook in het circus laten inenten

Passanten en toeschouwers kunnen zich onder meer laten inenten bij een tent vol jongleurs en acrobaten van Circus Extreme in Halifax. Circusdirecteur John Haze vertelde geen moment te hebben geaarzeld toen gezondheidsdienst NHS aangaf een vaccinatielocatie neer te willen zetten bij zijn circus. ‘We hopen dat veel mensen er gebruik van maken.’

Ook festivalbezoekers hoeven soms niet ver te lopen om zich te laten prikken. Er wordt een vaccinatielocatie gevestigd in een bus bij het Summer of Love Festival in Londen. Sportliefhebbers kunnen zich voor een inenting melden bij het stadion van Burnley FC in Lancashire. Op de Twitterpagina van de Premier League is te zien hoe voetballer Dwight McNeil van die club zich daar met opgestoken duim laat inenten.

87 procent minstens één prik

Bestuurder Nikki Kanani van het vaccinatieprogramma in Engeland zei dat vaccinatieplekken worden neergezet op allerlei plaatsen waar veel mensen komen. ‘Van festivals tot boerderijwinkels, circustenten tot sportstadions.’ Ze zei ook dat de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus de snelste is uit de geschiedenis van de NHS.

In Engeland heeft ongeveer 87 procent van de volwassenen minstens één prik gehad. Jongvolwassenen blijven echter achter. Bijna een derde van de Engelsen in de leeftijdsgroep 18-29 zou nog helemaal niet zijn gevaccineerd. Minister van Volksgezondheid Sajid Javid erkende onlangs dat meer gedaan moet worden om die groep te bereiken.