Chinese centrale bank blijft cryptomarkt hard aanpakken

De Chinese centrale bank gaat door met de harde aanpak van de markt voor digitale munten, zo werd zaterdag gemeld. De afgelopen tijd treden de Chinese autoriteiten steeds strenger op tegen de handel in cryptomunten vanwege zorgen over onder meer fraude en witwassen. Daarnaast wordt ook het minen van digitale valuta in China steeds meer aan banden gelegd vanwege het hoge energieverbruik dat daarmee gepaard gaat.