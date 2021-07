Zeven Koerdische familieleden gedood bij aanslag in Turkije

Zeven leden van dezelfde Koerdische familie zijn vrijdag gedood in Konya, in centraal Turkije, toen gewapende aanvallers hun huis in brand probeerden te steken, melden Turkse media. Volgens mensenrechtenactivisten was het een racistische aanslag.

De leden van de familie Dedeoglu waren in mei al ernstig gewond geraakt bij een aanslag, gepleegd door hun buren. De daders van die aanslag werden echter vrijgelaten. Volgens de advocaat van de slachtoffers creëerde de vrijlating van de daders van die eerste aanslag een gevoel van straffeloosheid.

De zevenvoudige moord is de tweede dodelijke aanslag op Koerden in Konya in een maand tijd. Op 21 juli werd in een dorp in de regio een Koerdische boer gedood door aanvallers die hem volgens lokale media hadden verteld: ‘Wij willen hier geen Koerden.’

Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu speelt racisme echter geen rol in de aanslag, maar was deze het gevolg van een langdurige vete tussen twee families. De moorden bestempelen als een racistische misdaad zou ‘een provocatie’ zijn, stelde de de minister. ‘Deze aanslag staat los van de Turks-Koerdische kwestie. Dat verband leggen is net zo gevaarlijk als de aanslag’, zei hij op televisie.