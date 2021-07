VS hervatten deportatievluchten naar Midden-Amerikaanse landen

De vluchten passen in hernieuwd beleid om versneld mensen uit te zetten die zonder visa via Mexico de VS binnenkomen, een tactiek die in het verleden al werd gebruikt door zowel Republikeinse als Democratische regeringen. Het doel ervan is om illegale immigratie te ontmoedigen. ‘We maken duidelijk dat wie niet in aanmerking komt om in de Verenigde Staten te blijven, onmiddellijk zal worden verwijderd’, aldus het ministerie.

Het aantal illegale migranten dat door de Amerikaanse autoriteiten werd betrapt bij de grens met Mexico steeg in juni met 4,5 procent, ondanks voorspellingen van een daling bij warm zomerweer. De grens met de VS heeft tijdens de pandemie sowieso al een recordaantal migranten getrokken, nadat Midden-Amerika werd geteisterd door enkele krachtige stormen.

Ongeveer een derde van de in juni oppakte illegale migranten kwam uit Mexico, gevolgd door Honduras, Guatemala en El Salvador. De meeste Zuid-Amerikaanse illegale migranten kwamen uit Ecuador en Venezuela.

Kinderen die zonder ouder of voogd de grens oversteken, mogen van de Amerikaanse regering wel in het land blijven, ongeacht hun migratiestatus. In juni waren dat er ruim 15.000, 8 procent meer dan in mei.