Gouverneur Florida maakt einde aan mondkapjesplicht op scholen

De gouverneur van de Amerikaanse staat Florida, Ron DeSantis, heeft vrijdag een decreet uitgevaardigd dat de mondkapjesplicht in de scholen van de staat blokkeert. DeSantis zei in een toespraak dat ouders zelf het recht moeten hebben om te beslissen of hun kinderen een mondkapje moeten dragen.

Met het decreet doet DeSantis de pas ingestelde mondkapjesplicht teniet op scholen in twee gemeenten in Florida, Broward en Gadsen. DeSantis, een Republikein, verzet zich al sinds het begin van de pandemie tegen strikte coronaregels voor burgers en bedrijven.

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC heeft alle studenten, docenten en personeel dringend verzocht maskers te dragen wanneer het nieuwe schooljaar begint, ongeacht de vaccinatiestatus. Zo hoopt de CDC de toename van het aantal coronabesmettingen door de Delta-variant in de VS te stuiten.

Het decreet van DeSantis is een voorbeeld van de verdeeldheid in de VS over het dragen van mondkapjes: slechts een paar uur eerder had de Amerikaanse supermarktketen Walmart bekendgemaakt dat alle medewerkers van winkels en distributiecentra per direct weer mondkapjes moeten dragen. Donderdag maakte Disney al bekend dat bezoekers van het Walt Disney World Resort in Orlando, Florida, voortaan mondkapjes moeten dragen.