Hoofdofficier Jeuken vraagt getuigen Mallorcazaak zich te melden

Hoofdofficier Rutger Jeuken van het parket Midden-Nederland vraagt mensen die beelden of getuigenverklaringen hebben van het geweldsincident op Mallorca, zich te melden bij de politie. In het tv-programma Op1 zei hij vrijdag dat justitie liefst zoveel mogelijk materiaal tot zijn beschikking heeft. ‘We hebben vandaag ook weer vier mensen die zich als getuige hebben gemeld. Dus als er mensen zijn die beelden hebben of zelf dingen hebben waargenomen: meld je bij de politie. Daar kunnen wij ons voordeel mee doen.’