Walmart verplicht kantoorpersoneel tot inenting tegen corona

De Amerikaanse supermarktketen Walmart eist dat alle kantoorpersoneel op zijn hoofdkantoor en alle regionale managers begin oktober gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. De medewerkers van winkels en distributiecentra moeten per direct weer mondkapjes dragen. Walmart probeert hen over te halen om een inenting te halen met een beloning. Die verdubbelde het bedrijf naar 150 dollar per persoon.

Met de stap volgt Walmart het voorbeeld van Google. Dat techbedrijf eist van al het personeel in de Verenigde Staten dat ze gevaccineerd worden voor ze terugkeren naar kantoor. De datum waarop Google-werknemers zich weer op kantoor moeten melden is daarbij wel naar achteren geschoven vanwege de heropleving van het coronavirus. Die rentree staat nu voor 18 oktober gepland.

Ook Facebook verlangt van zijn personeelsleden dat ze gevaccineerd worden, net als taxi-app Lyft. Netflix zou eisen dat iedereen die aan een productie van de streamingdienst in de Verenigde Staten meewerkt wordt ingeënt. De verwachting is dat meer Amerikaanse bedrijven een vergelijkbare eis gaan stellen.

Werkgever

Walmart is de grootste werkgever in de VS. Het bedrijf kon echter niet direct aangeven voor hoeveel mensen de vaccinatie-eis gaat gelden.

In Nederland is het overigens niet toegestaan om van je werknemers te verlangen dat zij zich laten vaccineren. Artikel 11 van de grondwet bepaalt dat iedereen zelf zeggenschap heeft over wat er met zijn of haar lichaam gebeurt.