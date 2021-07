President Trump wilde verkiezingen frauduleus laten verklaren

De Amerikaanse oud-president Donald Trump wilde de presidentsverkiezingen vorig jaar ‘oneerlijk’ laten verklaren door zijn ministerie van Justitie. Hij hoopte met deze ongekende stap zijn verkiezingsnederlaag teniet te doen, meldt de krant The New York Times.

De Republikein zou in een telefoongesprek eind december met minister van Justitie Jeffrey Rosen en diens plaatsvervanger Richard Donoghue hebben gezegd: ‘Zeg maar dat de verkiezingen frauduleus waren en laat de rest aan mij over.’ Het was Trumps reactie op de uitspraak van Donoghue dat zijn ministerie de uitslag van de verkiezingen niet kon veranderen. Trump dreigde zelfs met vervanging van Rosen.

Een parlementscommissie maakte de tekst van het telefoongesprek openbaar nadat de The New York Times eruit had geciteerd. Het gaat om de handgeschreven aantekeningen van Donoghue. Het parlement onderzoekt de pogingen van Trump om de verkiezingen in diskrediet te brengen en zelfs de uitslag om te draaien.

Aantekeningen

De commissie kreeg de Donoghue-tekst van het ministerie van Justitie. Doorgaans verstrekt de regering het parlement geen aantekeningen over de besprekingen van de president met leden van zijn regering. In dit geval deed het ministerie van Justitie van de Democratische president Joe Biden afstand van de geheimhouding, omdat het om mogelijke overtredingen van een ex-president als persoon gaat. Het is geen overheidsactie die bescherming verdient, aldus The New York Times over de afweging.

Na de verkiezingen van 3 november sprak Trump van ‘massale verkiezingsfraude’ en zette hij verkiezingsfunctionarissen onder druk, bijvoorbeeld in de staat Georgia. Tientallen rechtbanken hebben echter de claims over vermeende fraude afgewezen.