NVWA waarschuwt voor onveilige luiertafel en speeltje

Het speelgoed betreft de Musical Carrousel van BamBam. Er kunnen knopjes loskomen waar kleine kinderen in kunnen stikken. Het speeltje kan naar de winkel van aankoop worden teruggebracht. De klant krijgt dan zijn geld terug.

Verder waarschuwt de NVWA voor de luiertafel Ralph van het merk Timgro. De steunlatten van het bovenblad van de luiertafel kunnen gaan scheuren bij hoge belasting. Hierdoor kan het bovenblad naar beneden vallen.

De luiertafel, bedoeld om een baby op te verschonen, is in vier kleuren verkocht, wit, zwart, grijs en zeegroen. Het bedrijf kan het meubelstuk aanpassen zodat het weer veilig is, aldus de NVWA, die daarvoor op haar website een link heeft geplaatst.