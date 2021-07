Opnieuw 20 jaar cel geëist tegen Bouterse voor decembermoorden

Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft vrijdag opnieuw twintig jaar gevangenisstraf geëist tegen oud-president en ex-legerleider Desi Bouterse, melden Surinaamse media. De krijgsraad in Paramaribo behandelt het decembermoorden-proces opnieuw omdat Bouterse verzet had aangetekend tegen zijn eerdere veroordeling.

De aanklager sprak in 2017 dezelfde strafeis uit tegen Bouterse voor zijn vermeende betrokkenheid bij de moord op vijftien tegenstanders van zijn militaire regime in december 1982. De aanklager had vrijdag weinig tijd nodig voor het motiveren van zijn strafeis. Er waren volgens hem geen nieuwe feiten.

Bouterse zal ook nog de gelegenheid krijgen zijn laatste woord uit te spreken. Zijn advocaat Irwin Kanhai heeft gezegd dat er geen sprake was van voorbedachten rade, aldus de media. Bouterse werd bij aankomst bij de rechtbank vergezeld door aanhangers die hun steun betuigden.

Bouterse kreeg in november 2019 twintig jaar cel. Omdat hij tijdens het strafproces nooit aanwezig is geweest, werd hij in 2019 bij verstek veroordeeld.