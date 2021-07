Schaakrubriek: Elkaar nauwlettend in de gaten houden

Op de voorpagina van het julinummer van het blad CHESS blikt de wereldkampioen met een enigszins dreigende blik naar zijn tegenstander ,( ik neem dat tenminste aan ) kennelijk als illustratie van wat in het blad naar voren komt : dat hij weer in vorm is. Aan de hand van een aantal toernooi-partijen wordt dat ook aangetoond maar de match tegen Nepomniatchi is nog ver weg. De beide heren zullen elkaar in de komende maanden wel nauwlettend in de gaten houden en niet het achterste van de tong laten zien. De inhoud van CHESS is weer van de gebruikelijke kwaliteit met ook de gebruikelijke rubrieken die nooit vervelen, zoals de diagrammen, oplopend in moeilijkheid, waarbij de lezers de goede voortzetting moeten vinden.