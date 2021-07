CBR deed intern onderzoek na chauffeur die agent doodreed

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft intern onderzoek gedaan naar een vrachtwagenchauffeur die een agent doodreed op 7 juli. Het AD schreef vrijdag dat het CBR meerdere alarmsignalen over de man had ontvangen, maar er niets mee had gedaan.

Het CBR heeft onderzocht wat er bekend was over de chauffeur en hoe er gehandeld is. Over de inhoud van dat onderzoek doet het CBR geen uitspraken.

De organisatie zegt dat er over het algemeen wordt gehandeld op basis van mededelingen die de politie of een andere organisatie doorgeeft. Als er meerdere meldingen binnenkomen, kan het CBR een maatregel opleggen aan de betreffende chauffeur.

Volgens het AD veroorzaakte de chauffeur in 2020 ook al een dodelijk ongeluk. Hij werd niet vervolgd voor het doodrijden van een 79-jarige fietsster.