NAM blijft zich verzetten tegen openhouden Groningerveld

Gasmaatschappij NAM vindt het nog altijd een slecht idee om het gasveld in Groningen ook na 2022 open te houden. Het kabinet wil een klein deel van het Groningerveld nog jaren beschikbaar houden als reserve, voor het geval dat door extreem koude winters veel meer gas nodig is dan normaal.

De regering besloot in 2018 na jaren van aardbevingsproblematiek de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk te beëindigden, met 2030 als uiterste datum. Maar tot uiterlijk 2026 wil het kabinet de optie open houden om in het Groningse gasveld nog gas uit de grond te halen, omdat de kans zou bestaan dat er niet genoeg gas geïmporteerd kan worden.

De NAM houdt vol dat de definitieve sluiting al in 2022 mogelijk is, staat in een reactie op de nieuwste plannen van het kabinet voor de gaswinning. Het concern, in 1947 opgericht om Nederlandse gasvelden te ontginnen, wil zo snel mogelijk weten waar het zelf aan toe is. Directeur Johan Atema wijst er ook op dat Groningers zo snel mogelijk duidelijkheid moeten krijgen.

Volgens Atema is het kabinet te pessimistisch over de leveringszekerheid van gas in de toekomst. Daarbij verwijst NAM naar analyses van gastransporteur GTS van het temperatuurverloop van de afgelopen dertig jaar. Die zouden aantonen dat de reservefunctie van het Groningse gasveld waarschijnlijk nooit zal worden gebruikt.