Duitse economie groeit weer, maar minder sterk dan verwacht

De economie van Duitsland heeft in het tweede kwartaal weer groei laten zien, na krimp in het eerste kwartaal. Maar de vooruitgang van de grootste economie van de eurozone viel toch een stuk lager uit dan economen in doorsnee hadden verwacht, zo komt naar voren uit nieuwe cijfers van het Duitse statistiekbureau.

Het Duitse bruto binnenlands product (bbp) dikte volgens een voorlopige raming met 1,5 procent aan ten opzichte van een kwartaal eerder. Economen hadden gerekend op een plus van 2 procent. In het eerste kwartaal was volgens een bijgesteld cijfer sprake van een krimp van 2,1 procent. Dat betekent ook een kleine tegenvaller, want bij een eerdere raming werd nog uitgegaan van een achteruitgang van 1,8 procent.

Duitsland profiteerde net als veel andere landen van een versoepeling van de coronamaatregelen. Dat zorgde voor een economische opleving. Maar tegelijkertijd had de omvangrijke Duitse industrie het moeilijk door problemen in de toeleveringsketen, zoals de tekorten aan chips, en door bevoorradingsproblemen in de nasleep van de blokkade van het Suezkanaal en andere verstoringen van de internationale scheepvaart.