AEX over breed front omlaag, Air France-KLM wint na cijfers

De Amsterdamse AEX-index ging vrijdag over een breed front omlaag. Beleggers namen gas terug na het nieuwe slotrecord een dag eerder. De beurshandel werd opnieuw gedomineerd door de kwartaalcijfers van grote Europese bedrijven. Op het Damrak werd de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie Air France-KLM hoger gezet ondanks een fors verlies in het afgelopen kwartaal. Daarnaast werd uitgekeken naar de cijfers over de economische groei en de inflatie van de eurozone.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent in de min op 752,99 punten. De MidKap verloor 0,9 procent tot 1053,84 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1 procent.

Fintechbedrijf Adyen was de grootste daler in de AEX met een verlies van 2,2 procent. Techinvesteerder Prosus verloor 1,5 procent. De Chinese technologiebedrijven, waarin het bedrijf investeert, lieten weer flinke verliezen zien na het stevige herstel een dag eerder. De Chinese techsector kreeg eerder deze week al rake klappen door de hardere aanpak van de sector door de autoriteiten in het land. KPN, Unilever en Wolters Kluwer waren de enige stijgers met plussen tot 0,2 procent.

Air France-KLM

In de MidKap stond Air France-KLM (plus 1,5 procent) in de kopgroep. De luchtvaartcombinatie leed in het tweede kwartaal een verlies van bijna 1,5 miljard euro. Wel ziet het concern lichtpunten, want de boekingen lopen deze zomer weer binnen nu Europeanen op vakantie willen en gevaccineerde Amerikanen welkom zijn in Europese Unie. Concurrent IAG, het moederbedrijf van British Airways, zakte 3 procent in Londen na teleurstellende resultaten.

Aperam won 1,9 procent. De roestvrijstaalmaker zag de kwartaalwinst bijna verdubbelen dankzij een gunstige prijsontwikkeling en verwacht dat de positieve trend ook in de tweede jaarhelft wordt voortgezet. Daarnaast gaat Aperam voor 100 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.

WDP

WDP verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar na een stijging van de winst in de eerste jaarhelft. Ook gaat de vastgoedinvesteerder meer dividend uitkeren. Het aandeel klom 1 procent. Detacheerder Brunel won 5 procent dankzij meevallende resultaten. IT-dienstverlener Ctac, die ook met cijfers kwam, verloor 2,8 procent.

Iliad werd 61 procent meer waard in Parijs. De Franse miljardair Xavier Niel wil het resterende belang in de internetaanbieder in handen krijgen. Niel, die ook grootaandeelhouder is van Unibail-Rodamco-Westfield, biedt 182 euro per aandeel Iliad. De Franse autobouwer Renault keerde terug naar winst en werd beloond met een koerswinst van 3 procent.

De euro was 1,1892 dollar waard, tegen 1,1885 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 73,30 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 75,70 dollar per vat.