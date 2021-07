Coronazorgen en tegenvallende kwartaalcijfers drukken Nikkei

De aandelenbeurs in Tokio ging vrijdag hard omlaag. De stemming werd gedrukt door de aanhoudende zorgen over de toename van het aantal coronagevallen in Japan, waar het aantal dagelijkse besmettingen voor het eerst boven de 10.000 uitkwam. Tegenvallende kwartaalcijfers van een aantal grote Japanse bedrijven en een lager dan verwachte groei van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal zorgden eveneens voor koersdruk.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 1,8 procent lager het weekeinde in op 27.283,59 punten en tikte het laagste niveau aan sinds 6 januari 2021. In de maand juli zakte de Japanse hoofdindex zo’n 5 procent en kende daarmee de slechtste beursmaand sinds maart vorig jaar, toen de uitbraak van de coronapandemie leidde tot forse verliezen op de wereldwijde beurzen.

Bij de bedrijven kelderde Sumitomo Dainippon Pharma bijna 1 procent na teleurstellende resultaten van de Japanse farmaceut. De maker van elektrische apparatuur Fuji Electric en elektronicaproducent Fujitsu zakten 8 en 9 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. Op macro-economisch vlak bleek daarnaast dat de Japanse industriële productie in juni met 6,2 procent is gestegen, na een daling van 6,5 procent in mei. De winkelverkopen namen vorige maand met 0,1 procent toe. Dat was iets minder dan verwacht.

De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 2,2 procent kwijt. De grote Chinese technologiebedrijven gingen flink omlaag na het stevige koersherstel een dag eerder. Webwinkelconcern Alibaba, techbedrijf Tencent en maaltijdbezorger Meituan zakten tot 9 procent in Hongkong. Aan het begin van de week kreeg de Chinese techsector ook al rake klappen door de zorgen over de hardere aanpak van de sector door Peking. De beurs in Shanghai verloor 1 procent en de Kospi in Seoul leverde 1,1 procent in.