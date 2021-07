Uber verplicht medewerkers VS zich te laten vaccineren

Taxibedrijf Uber gaat medewerkers in de Verenigde Staten ook verplichten om zich te laten vaccineren voordat ze mogen terugkomen op kantoor, in navolging van grote techbedrijven Google en Facebook. Ook wordt bij Uber de terugkeer naar kantoor wereldwijd uitgesteld, tot eind oktober.

Uber doet dit vanwege de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus. Het merendeel van de besmettingen in de Verenigde Staten komt nu door de Delta-variant. In april dacht Uber nog dat personeel halverwege september terug zou kunnen naar kantoor. Er werken meer dan 22.000 mensen bij Uber in 63 landen, waaronder Nederland.

Google maakte woensdag bekend van alle werknemers te eisen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus als ze weer terug willen naar kantoor. De maatregel geldt in eerste instantie voor de Verenigde Staten en gaat de komende weken al in bij de Amerikaanse vestigingen. Later zouden andere landen moeten volgen, mits er genoeg vaccinaties beschikbaar zijn en de wetgeving het daar toestaat.

Facebook

Ook Facebook kondigde aan dat werknemers in de Verenigde Staten moeten zijn gevaccineerd om op kantoor te mogen komen en bekijkt of die regels mettertijd ook in andere landen moeten gelden. Techbedrijf Twitter maakte ook al bekend de medewerkers gevaccineerd te willen zien voordat zij terug naar kantoor mogen.

Voor Nederlandse medewerkers van de bedrijven geldt dat de Nederlandse grondwet erin voorziet dat medewerkers niet zomaar verplicht kunnen worden tot het ondergaan van testen of een vaccinatie. Hierop wezen de vakbonden en werkgeversorganisatie VNO-NCW eerder deze week. Artikel 11 van de grondwet stelt dat iedereen het recht heeft om te bepalen wat er met zijn lichaam gebeurt.