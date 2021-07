VS veroordelen ‘intimidatie’ van buitenlandse pers in China

De Verenigde Staten zeggen zich ‘grote zorgen’ te maken over de manier waarop buitenlandse verslaggevers worden behandeld in China. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat journalisten zijn lastiggevallen en geïntimideerd.

China zegt volgens een woordvoerder van het departement dat buitenlandse media welkom zijn, ‘maar de manier waarop het land opereert vertelt een ander verhaal’. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken riep Peking via Twitter op ‘het beter te doen’.

Er zijn recentelijk onder anderen journalisten lastiggevallen die verslag deden van dodelijke overstromingen in China. De FCCC, een organisatie voor buitenlandse correspondenten in China, zei dat verslaggevers zijn belaagd door de lokale bevolking en personeel van de BBC en Los Angeles Times met de dood is bedreigd.

BBC

De FCCC stelt dat de jongerenbeweging van de regerende Communistische Partij haar volgers op sociale media had gevraagd om te melden waar een BBC-verslaggever zich bevond. Ook zouden Chinezen die werken voor buitenlandse media er online van zijn beschuldigd dat ze verraders zijn.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de BBC deze week omschreven als een ‘nepnieuwsorganisatie’ die zijn land zwart maakt. Hij zei dat de Britse omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. De zegsman benadrukte ook dat buitenlandse verslaggevers gewoon hun werk kunnen doen in China.

Zhengzhou

De BBC had verslag gedaan over de watersnood in de stad Zhengzhou, waar 14 doden vielen en honderden mensen vast kwamen te zitten toen de metro overstroomde. Verslaggevers van het Franse persbureau AFP zijn daar ook belaagd door inwoners en moesten hun beeldmateriaal verwijderen.

Ook journalist Mathias Boelinger van de Duitse omroep Deutsche Welle kreeg in Zhengzhou te maken met een boze menigte, die hem kennelijk had aangezien voor de BBC-journalist. Mensen duwden de verslaggever en probeerden zijn telefoon af te pakken. ‘Ze schreeuwden dat ik een slechte man was en moest stoppen met hun land zwart maken’, schreef Boelinger op Twitter.