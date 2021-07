Krijgsraad vervolgt zaak Surinaamse oud-president Bouterse

De Surinaamse krijgsraad gaat vrijdag verder met de behandeling van de verzetzaak tegen de Surinaamse oud-president en ex-legerleider Desi Bouterse in het 8 decemberproces. Het Surinaamse Openbaar Ministerie zal aan het woord komen en een strafeis uitspreken, zo is aangekondigd door het hof van justitie.

Bouterse staat terecht voor zijn aandeel in de Decembermoorden van 1982. Hij werd in november 2019 veroordeeld tot twintig jaar cel. Omdat hij tijdens dat proces nooit aanwezig is geweest, werd hij bij verstek veroordeeld. Daarna tekende hij verzet aan, waardoor de krijgsraad zijn zaak opnieuw in behandeling moest nemen.

Tijdens de vorige zitting, op 30 april, heeft Bouterse gebruikgemaakt van zijn zwijgrecht. Hij wilde niet antwoorden op de vragen die rechter Valstein-Montnor aan hem stelde. Ook liet hij toen weten geen getuigen te willen oproepen. In een bericht op de Surinaamse nieuwssite Starnieuws heeft de advocaat van Bouterse donderdag laten weten dat zijn cliënt vrijdag wel het woord zal voeren.