Motortocht door Amsterdam voor mensenrechten Poolse LHBTI’ers

Tijdens de Pride-week in Amsterdam organiseert mensenrechtenorganisatie Amnesty International een motortocht om aandacht te vragen voor LHBTI’ers in Polen. Op 8 augustus rijden demonstranten op motoren vanaf de Dam door het centrum van de hoofdstad.

Met de ‘Ride for Rights’ wil initiatiefnemer Amnesty International een breed publiek te informeren over mensenrechtenschendingen in Polen. ‘We hopen op veel aandacht. Wie kijkt er nu niet om naar een motorrijder?’, aldus organisator Sule Kara.

De tocht is onderdeel van een campagne om de vervolging van drie vreedzame activisten te stoppen. Zij staan in Polen terecht voor het verspreiden van posters van de maagd Maria met een regenboog-aureool in de kleuren van de LHBTI-vlag en kunnen twee jaar cel krijgen voor hun actie.

Eind juni demonstreerden honderden mensen op initiatief van COC Nederland en Amnesty tegen een Hongaarse anti-LHBTI-wet. ‘In zowel Hongarije en Polen worden de mensenrechten van LHBTI’ers en andere minderheden met voeten getreden en staat de rechtsstaat zwaar onder druk’, schreven de twee organisaties toen in een gezamenlijke verklaring.