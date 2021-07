Webwinkel Amazon verwacht minder sterke verkoopgroei

Webwinkel en technologieconcern Amazon heeft in het afgelopen kwartaal opnieuw flink geprofiteerd van thuiswinkelende consumenten. Wel verwacht het bedrijf dat het groeitempo in het derde kwartaal zal afzwakken, nu winkels weer zijn geopend en mensen daar kunnen gaan shoppen in plaats van op het internet.

De omzet van het bedrijf steeg met 27 procent tot ruim 113 miljard dollar vergeleken met vorig jaar, toen Amazon ook al goede zaken deed door het vele online winkelen in coronatijd. Bovendien viel het eigen koopjesfestijn Prime Day deze keer in het tweede kwartaal. Vorig jaar had Amazon dat doorgeschoven naar het najaar vanwege de coronapandemie.

Voor het derde kwartaal denkt de onderneming dat de omzetgroei zal uitkomen tussen de 10 tot 16 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Andy Jassy

Amazon zette een nettowinst in de boeken van 7,8 miljard dollar tegen 5,2 miljard dollar een jaar terug. Het bedrijf uit Seattle is verder onder meer actief met clouddiensten voor bedrijven. Die divisie liet sterke groei zien. Ook heeft het concern de videostreamingdienst Amazon Prime.

De cijferpresentatie is de eerste van de nieuwe topman Andy Jassy. Die was tot voor kort verantwoordelijk voor de cloudtak, maar volgde begin deze maand Jeff Bezos op. De oprichter van Amazon deed exact 27 jaar na de start van wat toen nog een onlineboekwinkel was een stap terug. Bezos is nog wel voorzitter van het bedrijf.

Het kwartaalbericht van Amazon viel niet goed bij beleggers op Wall Street want het aandeel ging in de handel nabeurs in New York behoorlijk omlaag.