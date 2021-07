Eerste Olympische medaillewinnaars gehuldigd in Scheveningen

De eerste Olympische medaillewinnaars zijn donderdag gehuldigd op het TeamNL Olympic Festival in Scheveningen. Wielrenners Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen, Tom Dumoulin en de mannelijke roeiers van de dubbeltwee en dubbelvier betraden het podium tijdens het festival.

Humberto Tan presenteerde de huldiging van de olympiërs op het in oranje gehulde podium Holland Heineken (t)Huis. Dit gebeurde onder luid gejoel van zeker een paar honderd toeschouwers. Het publiek zat verdeeld over drie blauwe tribunes en op oranje strandstoelen in het zand. Het festival werkt met Testen voor Toegang.

De sporters droegen hun verworven medailles om hun nek tijdens de huldiging. Van dierbaren en oud-sporters kregen zij op het podium een extra ingelijste plak voor de gewonnen medailles. Voor Van der Breggen betrad haar man Sierk Jan de Haan het podium. Van Vleuten kreeg twee plakken van haar moeder. Oud-roeier Nico Rienks overhandigde de plakken aan de roeiers van de dubbeltwee en de dubbelvier. Dumoulin ontving de zilveren plak van wielerbondscoach Koos Moerenhout.

Medailles

Wielrenster Annemiek van Vleuten won goud en zilver op de Spelen. Roeiers Abe Wiersma, Dirk Uittenbogaard, Koen Metsemakers en Tone Wieten behaalden ook goud. Wielrenner Tom Dumoulin en roeiers Melvin Twellaar en Stef Broenink wonnen zilver. Wielrenster Anna van der Breggen kwam terug uit Tokio met een bronzen medaille.

Volgens de organisatie van het festival waren er voor de dag van de huldiging zo’n 1200 tickets verkocht. Op het festival zijn er naast de huldiging ook de gehele dag andere activiteiten te ondernemen, zoals verschillende sportactiviteiten.