Aanklacht misbruik tegen hoogste geestelijke in VS tot nu toe

De Amerikaanse ex-kardinaal Theodore McCarrick (91) is aangeklaagd voor aanranding van een tiener in 1974. De voormalige aartsbisschop van Washington is daarmee de hoogste katholieke functionaris in het land die wordt vervolgd voor seksueel misbruik, melden Amerikaanse media.

De hoge geestelijke was een zeer gerespecteerde katholieke leider totdat beschuldigingen over zijn gedrag in 2018 openbaar werden. Hij verloor zijn titel van kardinaal en werd uit het priesterschap gezet. Justitie heeft besloten hem te vervolgen voor seksueel misbruik van een jongen tijdens een huwelijksreceptie in de staat Massachusetts in 1974.

Paus Franciscus sprak zich eind vorig jaar uit over de affaire-McCarrick, die ondanks aanwijzingen van seksueel misbruik carrière kon maken binnen de kerk. Franciscus noemde de zaak ‘pijnlijk’ en sprak zijn solidariteit uit met de slachtoffers. De top van de kerk bleek jarenlang op de hoogte van geruchten over McCarrick, maar greep niet in.

Paus Benedictus zou in 2008 nog een stokje hebben gestoken voor een onderzoek. De kardinaal kreeg toen alleen een mondelinge waarschuwing en het advies zich koest te houden.