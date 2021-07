Teleurstellende beursgang beleggingsapp Robinhood op Wall Street

Robinhood heeft een notering aan de technologiebeurs Nasdaq onder het beurssymbool ‘HOOD’. Met de aandelenverkoop werd ongeveer 2 miljard dollar opgehaald. Het in Californië gevestigde bedrijf werd in 2013 opgericht door Vlad Tenev, die topman is, en Baiju Bhatt. Zij waren destijds kamergenoten op de Universiteit van Stanford. Zij verkochten ieder voor ongeveer 50 miljoen dollar aan aandelen.

Robinhood was de geliefde app van particuliere beleggers die begin dit jaar flink belegden in gamewinkelketen GameStop en bioscoopbedrijf AMC Entertainment. Daarbij organiseerden die beleggers zich via het internetforum Reddit. Een van de motieven was om shortsellers, die speculeren op een koersdaling, dwars te zitten. Het zorgde er op een gegeven moment voor dat GameStop in één week tijd 1000 procent in waarde steeg.

Robinhood is niet onomstreden. Toen de hype rond de zogenoemde Reddit-aandelen zijn hoogtepunt bereikte, beperkte de app het aantal transacties rond veel verhandelde aandelen. Op social media werd direct gespeculeerd dat dit op aandringen van professionele beleggingsfondsen gebeurde, maar dat sprak topman Tenev tegen. Het was door de hevige koersbewegingen en drukte financieel niet verantwoord om voor alle transacties borg aan te houden, zo zei hij.