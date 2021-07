Recordaantal beursgangen op beurzen Euronext in tweede kwartaal

Euronext, de exploitant van de aandelenbeurzen in Amsterdam, Parijs, Brussel, Lissabon, Oslo, Dublin en sinds enige tijd ook Milaan door de overname van Borsa Italia, heeft in het tweede kwartaal een recordaantal beursgangen gezien. Volgens Euronext maakten 62 bedrijven hun debuut op zijn aandelenmarkten, waaronder zogenoemde spacs, oftewel lege beurshulzen die speciaal zijn opgezet om te investeren in andere bedrijven of overnames te doen.

Met die beursgangen werd in de afgelopen periode een bedrag opgehaald van in totaal 7,1 miljard euro op de markten van Euronext, wat meer dan een verdubbeling is ten opzichte van een jaar eerder. De beurs in Amsterdam is een populaire markt voor spacs (special purpose acquisition company). Dit jaar gingen ongeveer tien spacs naar het Damrak.

De omzet van Euronext nam op jaarbasis met 56 procent toe tot bijna 329 miljoen euro. Daar droeg de overname van Borsa Italia, die eind april werd afgerond, een bedrag van bijna 90 miljoen euro aan bij. Op vergelijkbare basis, dus zonder de effecten van overnames, klom de omzet met 3,5 procent. Er werd een nettowinst behaald van 86,6 miljoen euro, een stijging van 5,6 procent ten opzichte van een jaar geleden.