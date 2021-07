Mexicaanse president laat heel veel gevangenen vrij

Het gaat volgens hem om alle gevangenen die al meer dan tien jaar vastzitten in federale penitentiaire inrichtingen wegens niet ernstige delicten zonder dat er een definiteve veroordeling is geweest. Voorts worden alle gevangnenen die ouder zijn dan 75 jaar en geen halsmisdaden op hun geweten hebben, vervroegd vrijgelaten. Ook chronisch zieken die geen zware misdrijven hebben begaan en ouder zijn dan 65 jaar worden allemaal vrijgelaten.

Voorts zullen alle gevangenen in federale gevangenissen die kunnen aantonen dat ze tijdens hun detentie zijn gemarteld op vrije voeten komen. Het zal worden beoordeeld aan de hand van internationale richtlijnen over de opsporing en documentatie van foltering die in 1999 door de Verenigde Naties zijn geformuleerd. Het is nog onbekend hoeveel mensen door de maatregelen hun vrijheid terug kunnen krijgen.

In Mexico zitten bijna 215.000 mensen in gevangenissen, van wie er naar schatting circa 90.000 in voorrest zitten en soms zelfs na jaren nog steeds niet zijn veroordeeld in een proces. Ondanks de pandemie is het aantal gevangenen afgelopen jaar sterk gestegen. Er werden 14.000 meer mensen opgesloten en dat is volgens Mexicaanse media een triest jaarrecord. Wegens wantoestanden, geweld, ziekten, trage justitie en overbevolking wil López Obrador het aantal gevangenen terugdringen en het gevangeniswezen hervormen. Eerder sloot hij een aantal penitentiaire inrichtingen die werden gerund door particuliere ondernemingen wegens wantoestanden.