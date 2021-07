Verkopen modehuis Prada sterk omhoog in eerste jaarhelft

De verkopen van het Italiaanse modehuis Prada zijn in de eerste helft van dit jaar zeer sterk gestegen ten opzichte van een jaar eerder, toen die fors werden geraakt door de coronapandemie. De omzet steeg met 60 procent tot 1,5 miljard euro. Door de versoepeling van de coronamaatregelen en het economisch herstel van de coronacrisis neemt ook de vraag naar de luxeproducten van Prada weer fors toe, zoals kleding, handtassen en schoenen.

Volgens Prada nam de verkoop in alle regio’s toe ten opzichte van een jaar eerder, hoewel het bedrijf in Europa nog wel te kampen had met winkelsluitingen door de lockdowns eerder dit jaar. Er werd een nettowinst behaald van 97 miljoen euro tegen een verlies van 180 miljoen euro een jaar terug.

Prada verwacht dat de verkoop ook in de tweede helft van dit jaar sterk zal blijven. Met de sterke verkoopgroei volgt Prada het voorbeeld van andere luxe- en modebedrijven, zoals LVMH, bekend van Louis Vuitton en Dior, Gucci-moederconcern Kering en Burberry.