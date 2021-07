Gemiddeld aantal coronagevallen verder gedaald

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt donderdag 4506 nieuwe coronabesmettingen, ruim duizend meer dan woensdag. Het hogere aantal is echter (voor een deel) het gevolg van een ICT-storing afgelopen woensdag. Die dag had het RIVM daardoor nog niet alle meldingen ontvangen van de GGD'en.

Het is niet bekend of alle van de niet gemelde besmettingen van woensdag bij de cijfers zijn opgeteld. Vergeleken met vorige week donderdag is het aantal nieuwe positieve tests hoe dan ook flink gedaald. Toen ging het nog om 6245 gevallen.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 32.100 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 4586 nieuwe gevallen per dag. Dat gemiddelde daalt nu al elf dagen op rij.

Sterfgevallen

Het aantal meldingen van sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met drie. Dat wil niet zeggen dat deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. Woensdag werd het overlijden van acht personen geregistreerd, het hoogste aantal sinds 8 juni.

Net als woensdag had Amsterdam verreweg de meeste nieuwe besmettingen afgelopen etmaal, in totaal 349. In Rotterdam werden 268 positieve tests geteld en in Den Haag 168. In Utrecht en Eindhoven kregen respectievelijk 101 en 89 mensen een positieve testuitslag.