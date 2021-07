Airborne Wandeltocht komt met alternatieve editie wegens corona

De Airborne Wandeltocht, die herinnert aan de Slag om Arnhem in september 1944, is altijd op de eerste zaterdag van september en trekt ruim 30.000 lopers. Deelnemers aan het alternatief mogen zelf kiezen wanneer ze gaan lopen, als dat maar tussen 2 augustus en 27 september is. Via de website airbornewandeltocht.nl is vanaf 2 augustus een deelnamebewijs te koop. Wie zich heeft ingeschreven krijgt een routebeschrijving en een QR-code voor de gekozen afstand toegestuurd.

De alternatieve Airborne Wandeltocht voert over de gewone parcoursen van 10, 15, 25 of 40 kilometer. Lopers komen onder andere langs de Airborne Begraafplaats en het Airborne Museum in Oosterbeek. De organisatie waarschuwt dat er onderweg geen voorzieningen voor de wandelaars zijn en dat routepijlen ook ontbreken. Bovendien is het niet de bedoeling dat het merendeel van de wandelaars toch op 4 september op pad gaat. Deelnemers krijgen wel een medaille achteraf.