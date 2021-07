Superspreader veroorzaakte corona-uitbraak in club Aspen Valley

Er zijn sterke aanwijzingen dat een zogenoemde superspreader, die besmet was met de Delta-variant van het coronavirus, de uitbraak in club Aspen Valley in Enschede heeft veroorzaakt. Dat komt naar voren uit het uitgebreide onderzoek dat de GGD Twente en de gemeente Enschede hebben gedaan toen in elk geval 195 van de zeshonderd gasten van Aspen Valley besmet raakten na een bezoek aan de club op 26 juni.

Aspen Valley was het eerste bedrijf in Nederland dat voor een forse clusterbesmetting zorgde nadat de regels voor de nachthoreca waren versoepeld. Na meer corona-uitbraken zijn die regels weer teruggedraaid tot in elk geval 13 augustus. Het onderzoek van de GGD en Enschede wijst uit dat Aspen Valley de toegangscontrole goed op orde had en dat het bedrijf geen blaam treft, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Een superspreader draagt veel virusdeeltjes bij zich en kan in korte tijd een zaal vol mensen besmetten. De bezoeker van Aspen Valley had een geldig testbewijs bij zich, maar bleek later besmet met de Delta-variant. Die is besmettelijker dan het gewone coronavirus. Bovendien wordt er in een club luidkeels meegezongen en geschreeuwd om boven de muziek uit te komen en staan mensen dicht op elkaar, aldus de GGD, waardoor het virus zich snel kon verspreiden.

Enschede sloot de club toen de uitbraak aan het licht kwam. De GGD heeft uitgebreid bron- en contactonderzoek gedaan, een laboratoriumanalyse van de coronavariant gemaakt en er is ventilatie-onderzoek in de club gedaan. Niet duidelijk is of de veroorzaker van de uitbraak legaal of illegaal aan een geldig testbewijs is gekomen. ‘De landelijke discussie over de periode van 40 uur tussen testen en toegang laat zien dat ook bij zorgvuldige toegangscontrole niet kan worden uitgesloten dat er een (onbewust) besmette bezoeker kan binnenkomen’, benadrukt de gemeente. Als de nachthoreca op dit moment niet gesloten was, zou Aspen Valley de deuren weer mogen openen.