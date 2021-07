Acteur Hero Muller op 83-jarige leeftijd overleden

Muller studeerde aan het conservatorium in Den Haag en debuteerde in 1961 in de musical My Fair Lady. In de loop van de jaren zestig legde hij zich toe op het maken van hoorspelen, vooral voor de AVRO. Eind jaren zestig maakte Muller zijn tv-debuut als kok in de serie Floris van regisseur Paul Verhoeven. Die vroeg hem ook voor rollen in films als Keetje Tippel, Soldaat van Oranje en De Vierde Man.

Muller speelde in vele tientallen bekende Nederlandse film- en televisieproducties. Hij had rollen in hits als Het Zonnetje in Huis, Onderweg naar Morgen, Zoop en Het Huis Anubis. Daarnaast leende hij zijn stem aan onder meer Koekiemonster in Sesamstraat en de Sprookjesboom van de Efteling.

Hij bleef tot op hoge leeftijd acteren. De Groningse acteur, vader van acteur Peter Paul Muller, was de afgelopen jaren nog te zien in series als Flikken Maastricht en Smeris. Zijn laatste grote filmrol speelde hij in jeugdfilm Mees Kees op de Planken.