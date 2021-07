Meerdere producten teruggeroepen wegens teveel aan ethyleenoxide

Meerdere voedingsmiddelen zijn deze week teruggeroepen wegens de te grote aanwezigheid van ethyleenoxide, een stof die in bepaalde hoeveelheden ongunstig kan uitpakken voor de gezondheid. Het terugroepen is een logisch gevolg van een beslissing die de Europese Unie medio deze maand nam. Alle levensmiddelen waarin het ethyleenoxidegehalte hoger is dan een bepaalde norm, moeten uit de handel worden genomen en ook bij de consument worden teruggehaald.

De stof komt voor in het bindmiddel johannesbroodpitmeel. Consumptie levert geen acuut gezondheidsrisico op, aldus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) , maar ‘bij consumptie op regelmatige basis in grotere hoeveelheden en gedurende langere tijd is een gezondheidsrisico niet uit te sluiten’. Omdat langdurige consumptie dus ongewenst is, geldt er binnen de EU nu een strenge wettelijke limiet.

Als levensmiddelen verontreinigd zijn met een bepaald ethyleenoxidegehalte dan moeten de producenten dit melden bij de NVWA. Ook moeten zij hun leveranciers en afnemers informeren en de producten terugroepen uit winkels en bij klanten.

Terug naar de winkel

Producent Udea en Crich riep donderdag de Crich crackers met sesam en rozemarijn terug uit de winkels. De crackers bevatten sesam waarvan het gehalte ethyleenoxide onbekend is. Klanten wordt gevraagd het product niet te eten en kunnen het terugbrengen naar de winkel. Het gaat om de crackers met als houdbaarheidsdatum 30-11-2021 en met de streepjescode 8008620050544.

HEKS’NKAAS® Origineel in een emmer van 200 gram werd donderdag ook teruggeroepen wegens een teveel van de stof. Het gaat om de partij met met streepjescode 8718719170151 en de data 29-07-21 tot en met 13-08-21 streepjescode 8718719170151. Woensdag werd ook al Remia Salata Zero yoghurtdressing teruggeroepen omdat er een te hoog gehalte van de stof in is aangetroffen. PLUS-supermarkten haalde die dag eveneens PLUS Naturel Dressing terug wegens een teveel aan ethyleenoxide.