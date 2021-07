Eerste Pride Amsterdam-munt geslagen ter ere van 25-jarig bestaan

André van Duin heeft donderdag ceremonieel de eerste munt geslagen ter ere van het 25-jarig bestaan van Pride Amsterdam, bij het Homomonument in de hoofdstad. De Pride Amsterdam-munten worden gemaakt door de Koninklijke Nederlandse Munt, in samenwerking met Pride Amsterdam en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

‘Tijdens Pride Amsterdam vieren we dat we in Nederland vrij zijn om te zijn wie we zijn’, zei Van Duin, ‘en staan we stil bij degenen die deze vrijheid nog niet hebben’. ‘De munt is een mooie bezegeling hiervan’, aldus de komiek en presentator.

Pride Amsterdam is in 1996 voor het eerst georganiseerd. In eerste instantie om Amsterdam te promoten als homo-uitgaansstad, maar ook om de diversiteit van de stad te vieren. Het is sindsdien uitgegroeid tot een negendaags festival, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de emancipatie en acceptatie van de lhbtiq+-gemeenschap. Er vinden allerlei evenementen plaats, waarvan vooral de Botenparade een bekend onderdeel is. Pride Amsterdam is in 2019 benoemd tot immaterieel erfgoed in Nederland en is daarom opgenomen in de Inventaris Immaterieel Erfgoed.

Strijdbaar

Er worden drie uitgiften van de herdenkingsmunt gedaan, waaronder een gouden en zilveren versie. Centraal staat de regenboogvlag, het symbool voor de lhbtiq+-gemeenschap. Op de voorzijde van de munt houdt een vuist de vlag ‘strijdbaar’ vast, ‘om het emancipatoire karakter van het festival te weergeven’, zegt de Koninklijke Nederlandse Munt. Aan weerszijden van de vuist zijn de teksten ‘Pride Amsterdam’ en ‘25 Years’ zichtbaar. De achterzijde laat het logo van de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland zien.

De gouden penning heeft een oplage van tien stuks, van de zilveren versie komen er vijfhonderd. Verder zijn er 5000 penningen in coincards beschikbaar.

Meerdere generaties

De directeur van Pride Amsterdam, Lucien Spee de Castillo Ruiz, is blij met het eindresultaat. ‘Pride is een uitbundig en kleurrijk protest dat van generatie op generatie overgaat en dat is precies wat de munt uitstraalt.’ De munten zijn verkrijgbaar op de website van de Koninklijke Nederlandse Munt.

Een grote feestelijke viering van het 25-jarig jubileum, evenals de Botenparade, worden een jaar opgeschoven. Die keuze is gemaakt omdat het merendeel van de feesten door het coronavirus niet zoals gewenst door kunnen gaan, schrijft Pride Amsterdam op de website. Wel vinden dit jaar kleine activiteiten plaats en wordt op zaterdag 7 augustus de Pride Walk gehouden.