Bonden en werkgevers: vaccinatieplicht zoals Google wil mag niet

Vakbonden FNV en CNV en werkgeverskoepel VNO-NCW stellen dat Google in Nederland onder het Nederlandse recht valt en dus de bestaande wetgeving van toepassing is. ‘De regering zou een spoedwet hiervoor kunnen aannemen, maar premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hebben al gezegd dat ze vaccinaties niet verplichten’, zegt een woordvoerster van FNV. VNO-NCW zegt dat de discussie rondom verplicht vaccineren van werknemers niet of nauwelijks speelt bij de eigen achterban. ‘Anders dan in de Verenigde Staten kennen we in Nederland een zeer hoge vaccinatiebereidheid.’

Google maakte woensdag bekend van alle werknemers te gaan eisen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus als ze weer terug willen naar kantoor. De maatregel geldt in eerste instantie voor de Verenigde Staten en gaat de komende weken al in bij de Amerikaanse vestigingen. Later zouden andere landen moeten volgen, mits er genoeg vaccinaties beschikbaar zijn en de wetgeving het daar toestaat.

Thuiswerken

Google Nederland laat weten dat het nog te vroeg is om te zeggen wat voor gevolgen het nieuwe beleid heeft voor medewerkers van het bedrijf hier. In totaal telt Google Nederland ongeveer 900 werknemers. In het hoofdkantoor in Amsterdam werken ongeveer 400 mensen, bij de datacentra circa 475.

Google schoof vanwege de opleving van de zeer besmettelijke Delta-variant van het virus de datum waarop werknemers weer regelmatig naar kantoor moeten komen op naar 18 oktober. Tot die tijd mogen Google-werknemers volledig thuiswerken als ze willen. Ook Facebook kondigde aan dat werknemers in de Verenigde Staten moeten zijn gevaccineerd om op kantoor te mogen komen en bekijkt of die regels mettertijd ook in andere landen moeten gelden.