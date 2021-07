Opnames coronapatiënten zet nog geen extra druk op normale zorg

Dat er meer coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen worden opgenomen, lijkt nog geen effect te hebben op de doorgang van de zogeheten kritieke planbare zorg. Dat is zorg die binnen zes weken moet worden geleverd om gezondheidsschade te voorkomen. ‘De capaciteit hiervoor in de ziekenhuizen blijft stabiel’, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).